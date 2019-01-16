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الخميس..«فرقة نويرة» تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا


نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 7:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 7:24 م


تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، غدًا الخميس، حفلًا غنائيًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، في الثامنة مساءً.

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