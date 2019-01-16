

تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، غدًا الخميس، حفلًا غنائيًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، في الثامنة مساءً.