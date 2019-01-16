برلمان فنزويلا يعلن أن فترة حكم مادورو الثانية غير شرعية

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وافقت الجمعة الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة أمس الثلاثاء، على إعلان يتهم الرئيس نيكولاس مادورو باغتصاب السلطة، مطالبة بأن يحل محله رئيس الجمعية خوان جويدو.

وأدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، قاطعه معظم الرؤساء بعد انتخابات اعتبرت غير ديمقراطية على نطاق واسع .

وقال جويدو يوم الجمعة الماضي، إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات .

وناشد جويدو الجيش لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وانتخب مادورو رئيسا لفنزويلا في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز ، وفاز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الماضي، والتي قاطعها غالبية المعارضين وسط مزاعم بحدوث تلاعب.