الأربعاء 16 يناير 2019 10:45 ص القاهرة القاهرة 13.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

الصين تعتزم التوسع في استخدام السندات الحكومية في أنشطة السوق المفتوحة للبنك المركزي

بكين - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:28 ص

قال جو فانجمينج، المسؤول في وزارة المالية الصينية، خلال أحد المنتديات في بكين اليوم الأربعاء، إن الصين تستهدف التوسع في استخدام سندات الخزانة الصينية كأداة أساسية في أنشطة السوق المفتوحة لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بحسب ما نقلته صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سندات الخزانة الصينية تستخدم حاليا في أنشطة السوق المفتوحة بين الضمانات الأساسية في التعاملات.

في الوقت نفسه فإن بنك الشعب الصيني يستخدم عمليات السوق المفتوحة من أجل التحكم في حجم السيولة النقدية لدى البنوك في النظام المصرفي الصيني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك