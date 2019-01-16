الصين تعتزم التوسع في استخدام السندات الحكومية في أنشطة السوق المفتوحة للبنك المركزي

قال جو فانجمينج، المسؤول في وزارة المالية الصينية، خلال أحد المنتديات في بكين اليوم الأربعاء، إن الصين تستهدف التوسع في استخدام سندات الخزانة الصينية كأداة أساسية في أنشطة السوق المفتوحة لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بحسب ما نقلته صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سندات الخزانة الصينية تستخدم حاليا في أنشطة السوق المفتوحة بين الضمانات الأساسية في التعاملات.

في الوقت نفسه فإن بنك الشعب الصيني يستخدم عمليات السوق المفتوحة من أجل التحكم في حجم السيولة النقدية لدى البنوك في النظام المصرفي الصيني.