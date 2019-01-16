وزير الفلاحة الجزائري يعرض أمام الكونجرس الأمريكي إنجازات بلاده الزراعية

شارك عبد القادر بوعزغي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، اليوم الأربعاء، في ندوة نقاشية بالكونجرس الأمريكي بواشنطن حيث عرض إنجازات الجزائر الزراعية بفضل برامج التنمية الفلاحية المطبقة منذ سنة 2000.

وذكر بيان لوزارة الفلاحة الجزائرية اليوم أن بوعزغي، الذي يقوم بزيارة عمل للولايات المتحدة من 13 إلى 18 يناير الجاري، شرح في كلمته أمام الكونجرس مختلف برامج التنمية الفلاحية التي بادر بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، في الوقت الذي استرجعت فيه الجزائر السلم و الأمن بفضل سياسة المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سمحت بتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد من خلال تنمية جميع الفروع الاستراتيجية، كما تطرق الجزائري للنتائج المرضية التي تسمح للجزائر اليوم بتغطية ما يقارب إجمالي احتياجاتها من الخضر والفواكه ومنتجات اللحوم من خلال الإنتاج المحلي.

وقال إن "التقدم المحقق يشجعنا على مواصلة الجهود و تعزيزها من خلال تنويع الإنتاج الفلاحي قصد تحسين العرض و تقليص الواردات وتفعيل الصادرات خارج المحروقات" وذلك بالاعتماد على "حشد أكبر لرؤوس الأموال وللمبادرة الخاصة.