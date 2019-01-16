مسؤول صربي: لا صحة للأنباء عن مخطط لاغتيال الرئيس الروسي في صربيا

نفى مسؤول أمني رفيع المستوى في صربيا اليوم الأربعاء، أن يكون للشاب المتطرف (21 عاما)، الذي تم إيقافه في جنوب البلاد أي علاقة بزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غدا الخميس إلى بلجراد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المسؤول الأمني قوله إن "كل هذه الأعمال والفعاليات ليس لها أي علاقة بزيارة الرئيس الروسي الأسبوع الجاري، وغير مرتبطة بذلك".

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت في وقت سابق أن أجهزة الأمن الصربية ألقت القبض على متطرف أرمني، يشتبه في تحضيره لهجوم، وعثرت الأجهزة الأمنية لديه على بندقية ومنظار وسكاكين، وبعد تفتيش منزله وجدت هناك أعلاما لتنظيم "داعش" الإرهابي ومواد دعائية، وكذلك مواد كيميائية يمكن استخدامها لصنع المتفجرات.

ويوقع بوتين في العاصمة بلجراد عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي، كما تستهدف زيارته معالجة التوترات بين صربيا وكوسوفو.