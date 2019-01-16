9 مليون جنيه لإقامة سوق تجاري لخدمة الإسكان الاجتماعي الجديد بالطور

أعلن المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة الطور، أنه جرى تخصيص قطعة الأرض المقابلة للإسكان الاجتماعي الجديد بحي النصر؛ لإقامة سوق تجارى كبير لخدمة مواطني الحي والأحياء السكنية المجاورة له، مشيرًا إلى أن المساحة التي جرى تخصيصها بلغت 1000 متر؛ لإنشاء أكثر من 150 محل مختلف النشاط بتكلفة تصل إلى 9 مليون جنيه.

وأكد رئيس مدينة الطور، أنه سيجري طرح هذه المحلات في مزايدة علنية، وفقًا لعدد من الضوابط والشروط، كما سيجري تخصيص عدد من هذه المحلات؛ لإقامة صيدلية ومكتبات، حرصًا على توفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأضاف أنه جاري تطوير وتحسين المرافق والخدمات بجميع أحياء المدينة، التي تعد من أهم مدن المحافظة لكونها أعلى مدن المحافظة كثافة سكانية وعاصمة جنوب سيناء.