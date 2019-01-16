لجنة سعودية في غرفة شركات السياحة لبحث 35 مشكلة في الحج والعمرة

بدأت لجنة التحكيم وفض المنازعات بغرفة شركات السياحة برئاسة يسرى السعودي أعمالها في حل كافة المشاكل والمنازعات التي تواجه شركات السياحة المصرية.

وبحثت اللجنة على مدار يومين متتاليين، أمس واليوم، مع مسئولي اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية المتواجدين بالقاهرة، مشاكل 35 شركة مصرية مع الوكلاء السعوديين خلال موسم العمرة الماضي.

وقال يسري السعودي رئيس لجنة التحكيم وفض المنازعات بغرفة شركات السياحة، إن اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، بدأت فى مناقشة نحو 35 مشكلة تعاقدية ومالية بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، مشيرا إلى أن معظم المشاكل تتعلق بأموال وأسعار خدمات وحكومات فنادق ونقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف السعودى أن اللجنة نجحت في حل عدد من المشكلات وسيستمر عملها غدا لحل باقي المنازعات العالقة بين الطرفين، مشيرا إلى العلاقة القوية التي تربط شركات السياحة المصرية بالوكلاء السعوديين والتي ساهمت في نجاح مواسم العمرة خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس لجنة التحكيم وفض المنازعات بغرفة شركات السياحة إلى أن لجنة فض المنازعات شاركت في الجهود التي تبذلها الغرفة للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي لحل أزمة الإخطار الكتابي لشركات السياحة بوجود تغيير في مسار الرحلات.

وأوضح أن لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة ستواصل فحص الشكاوى التي تلقتها الغرفة خلال الأيام الماضية تتعلق معظمها بمشاكل قائمة بين شركات السياحة وبعضها البعض وبين الشركات والفنادق أو الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة بجانب الشكاوى المتعلقة برحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة" والخلافات مع عدد من المطوفين والوكلاء السعوديين.