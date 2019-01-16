قالت رجاء سالم مدير إدارة خدمة المواطنين بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم صرف إعانات ومساعدات منذ أول سبتمبر حتى منتصف يناير الجاري بإجمالي 1.96 مليون جنيه منها مساعدات علاجية و تحويلات مستشفيات خارج مطروح لـ407 مرضى غير قادرين، وذلك بتكلفة 1.3 مليون جنيه ومساعدات مالية شهرية وعاجلة وعينة لـ93 مستفيد بإجمالي 30.750 ألف جنيه ومصاريف دراسية للطلاب غير القادرين بالمعاهد والمدارس لـ693 طالبا بإجمالي 121.3 ألف جنيه مساعدات مالية عاجلة "كهرباء-ترميم منازل-متضرري سيول" لـ15 حالة بإجمالي مبلغ 110980 جنيه مساعدات مالية بإجمالي مبلغ 12.23 ألف جنيه ومساعدات مالية معونة العربان لـ1060 مستفيد بإجمالي 84.8 ألف جنيه.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين أن جميع الشكاوى الواردة من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ومجلس الوزراء ومجلس النواب تم إنجازها بنسبة 100% والواردة من بوابة الشكاوي الموحدة لمجلس معلومات مجلس الوزراء تم إنجاز نسبة 93% منها.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدوري برئاسة اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح وبحضور الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح والمهندس تامر سعيد السكرتير العام والعمدة خالد عبد الرازق رئيس مجلس العمد والمشايخ كافة الجهات التنفيذية المعنية لبحث مطالب وشكوى المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية مع التأكد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.

وقرر محافظ مطروح، خلال اللقاء، إعادة تقييم دور جميع الحضانات والجمعيات الأهلية داخل المحافظة ومدى فاعليتها بالمجتمع.

وطالب محافظ مطروح جميع الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنشر التوعية بأهميتها وحجم الإقبال عليها وذلك بالتنسيق مع جامعة مطروح وعمل دورات تدريبية لتأهيل شباب الخريجين من أبناء المحافظة.