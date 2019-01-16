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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بنشر مراقبين أمميين في مدينة الحديدة اليمنية

نيويورك - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:30 ص

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يسمح بنشر مراقبين أمميين لمدة 6 أشهر في مدينة الحديدة غربي اليمن.

ويسمح مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا بنشر 75 من المراقبين العزل في الحديدة ومينائها وكذلك مينائي الصليف وراس عيسى، لمدة مبدئية تصل إلى 6 أشهر.

وتحظى الحديدة بأهمية استراتيجية بسبب ميناءها، الذي يعتبر نقطة الدخول لحوالي 80% من واردات اليمن والمساعدات الموجهة إليه.

وأواخر العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق في السويد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، واعتُبر انفراجة في الجهود الرامية إلى إنهاء حرب اليمن التي استمرت 4 سنوات.

ومع ذلك، اتهم كلا الطرفين بعضهما البعض بخرق وقف إطلاق النار.

وأدى الصراع في اليمن إلى موجات نزوح وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الإضرار بالبنية التحتية للرعاية الصحية والتعليم.


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