نقابات تونسية تدخل في إضراب عام منتصف الليل بعد فشل مفاوضات زيادة الأجور

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وجهت نقابات تونسية دعوات للعمال في المؤسسات العمومية والقطاع العام إلى الدخول في الإضراب العام بدءا من منتصف ليل اليوم الاربعاء.

تأتي الدعوات بعد فشل مفاوضات في اللحظات الأخيرة بين النقابة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بشأن إيجاد حلول لأزمة الزيادات في الأجور.

وأصدرت نقابات في قطاعات النقل والطيران والبريد والتعليم اليوم بيانات بإجراءات الإضراب إلى منخرطيها والدعوة إلى التجمع أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، في مؤتمر صحفي اليوم "دعونا عمال الوظيفة العمومية الى إنجاح الإضراب، لن تكون هناك جلسة مفاوضات ولن يكون هناك قرار آخر".

وألتقى أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم في مسعى لتفادي الإضراب، لكن الطاهري قال في المؤتمر الصحفي إن اللقاء "لم يدم سوى ثلاث دقائق وأنه كان لقاء مجاملة".

وكان الاتحاد نفذ إضرابا عاما يوم 22 نوفمبر الماضي شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية.

وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، بهدف منح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.

وتقول الحكومة إن المفاوضات يجب أن تكون في مستوى قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.