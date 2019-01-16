تعليم النواب: نظام الكتاب المفتوح نقلة كبيرة لن يتقبلها الجميع من أول مرة

علقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على تطبيق نظام الكتاب المفتوح في الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي، قائلة إن عدم الاستفادة من القصوى من استخدام الكتاب خلال الامتحان يعد نجاحًا للمنظومة الجديدة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن الطلاب وأولياء الأمور سيتقبلون نظام الامتحانات الجديد تدريجيًا لأنه يعد نقلة كبيرة لن يتقبلها الجميع من أول مرة، لافتة إلى أهمية نمط الأسئلة الجديد في تدريب الطلبة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وعن استياء البعض مما تردد حول تسريب بعض نماذج الامتحانات، عقبت أن السبب في ذلك أن المنظومة ما زالت ورقية وانتهاء التسريب يحدث بمجرد إجراؤه على التابلت، مشيرة إلى ضرورة أن يكون طل طالب أكثر صدقًا مع نفسه خاصة وأن الامتحان تدريبي ولن تحتسب درجاته في المجموع الكلي للثانوية العامة.

وانطلقت في 13 يناير الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي وفقًا للنظام الجديد، والتي من المقرر أن تستمر حتى 24 يناير الجاري.