مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية ببورسعيد

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخصان آخران، اليوم الأربعاء، نتيجة انهيار جزء من سور سطح عمارة نتيجة سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تحطم سقف كشك بالأسفل.

وقال مسئول غرفة الطوارئ بمديرية صحة بورسعيد أيمن جابر إن المديرية تلقت بلاغًا يفيد بانهيار جزء من سور سطح عمارة، مما أدى إلى تحطم سقف كشك بالأسفل بمساكن الأمل الجديد في نطاق دائرة العرب، وتم نقل المتوفى "محمد ع. ح." (28 عامًا) عن طريق الإسعاف لمستشفى الحميات.

كما استقبل مستشفى بورسعيد العام كلا من "منى ع. ع." (47 عامًا)، و"عبد العزيز م. م." (65 عامًا)، وبالكشف الطبي عليهما، تبين أن حالتهما العامة جيدة، حيث إنهما يعانيان من كدمات بالجسم وجروح بسيطة قطعية بفروة الرأس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

يُذكر أن مدينتي بورسعيد وبورفؤاد شهدتا سقوط أمطار مصحوبة بطقس بارد ورياح شديدة أدت إلى تكدس السيارات والمركبات أثناء سيرها بالطريق العام.