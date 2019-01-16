أيرلندا: تصويت البرلمان البريطاني يضيف غموضا حول طبيعة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي

قالت الحكومة الأيرلندية في بيان أمس الثلاثاء، عقب رفض البرلمان البريطاني لخطة ماي حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن التصويت يضيف غموضاً حول طبيعة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن البيان قوله إن النتيجة التي تم التوصل إليها اليوم "تزيد من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم".

وأكد البيان على أن الحكومة الأيرلندية "ستكثف من استعدادات" عدم التوصل إلى اتفاقية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيراً إلى أن التصويت كان " نتيجة سيئة للجميع".

وطالب البيان المملكة المتحدة "بتحديد كيفية حل هذا المأزق كمسألة ملحة" قائلاً إنه لا زال هناك وقت "لتجنب هذه النتيجة".