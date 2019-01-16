استطلاع: ثلث العاملين بالأمم المتحدة تعرضوا للتحرش الجنسي خلال العامين الماضيين

كشف استطلاع داخلي للعاملين بالأمم المتحدة، الثلاثاء، عن أن ثلث موظفي المنظمة الدولية تعرضوا للتحرش الجنسي في مكان العمل خلال العامين الماضيين.



وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة "ديلويت" للاستشارات في نوفمبر، 30 ألفا و364 شخصًا يعملون بالأمم المتحدة ووكالاتها.



وتحدث حوالي 21% ممن شملهم الاستطلاع عن قصص جنسية أو نكات بذيئة، وتحدث 14% عن ملاحظات مسيئة حول مظهرهم أو جسدهم أو أنشطتهم الجنسية، وشكا 13% من محاولات غير مرحب بها لجذبهم إلى خوض مناقشة حول مسائل جنسية.



وشكا حوالي 11% من التعرض للفتات جنسية أو لإشارات بلغة الجسد، وأفاد 10% بحدوث تلامس منحهم شعورا غير مريح.



ووقعت أكثر من نصف حوادث التحرش الجنسي المبلغ عنها في بيئة مكتبية، ويليها في الترتيب بين الأماكن التي شهدت وقائع التحرش مواقع الفعاليات الاجتماعية المتعلقة بالعمل.



وكان اثنان من كل 3 متحرشين من الذكور، وفقا للاستطلاع، وكان نصفهم تقريبا زملاء لمن تم التحرش بهم، بينما كان واحد من كل 4 من المشرفين أو المديرين.