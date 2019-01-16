مسئول أمريكي يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع البحرين لدعم الاستقرار



أكد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران ورئيس مجموعة العمل حول إيران والتي تم تشكيلها في وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي، أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بما يعزز الاستقرار ويدعم الأمن.

جاء ذلك على هامش زيارة هوك إلى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، حيث قدم عرضًا شاملاً حدد خلاله أهم ملامح السياسة الخارجية تجاه إيران وذلك ضمن مائدة مستديرة، ضمت عددًا من المعنيين والمهتمين بتلك القضية.

وقال "إن الجميع على دراية بمحاولات إيران إضعاف الهوية الوطنية في مملكة البحرين، وكيف خلقت إيران انقسامات طائفية داخل المملكة، إلا أن النخبة الحاكمة في المملكة بقدرتها وحنكتها قد استطاعت الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها وهويتها بتنوعها الديني والثقافي، وكذلك تعزيز التعايش السلمي والحرية الدينية".

وأكد أن مملكة البحرين تعد شريكاً أساسياً للولايات المتحدة ضمن استراتيجيتها تجاه إيران، وأن إيران تعد العامل الأساسي في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنه يتعيّن على إيران التوقف عن تطوير صواريخ بعيدة المدى بإمكانها حمل رؤوس نووية بما يمثل تهديداً بالغاً لدول المنطقة والإخلال بتوازن القوى فيها، فضلاً عن ضرورة التوقف عن دعم وتمويل ميلشياتها في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن والبحرين.

من جانبه، رحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بـ براين هوك، مشيراً إلى أهمية ذلك اللقاء من أجل التعرف على مستجدات السياسة الأمريكية تجاه السياسات الإيرانية.

ولفت إلى أهمية توطيد العلاقات طويلة الأمد بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً تأييد المملكة لاستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

أكد ضرورة الاهتمام بعقد المزيد من تلك الاجتماعات، والتي تمثل أهمية بالغة لذوي الاختصاص وكذلك الباحثين في مراكز الدراسات ومنها مركز دراسات، إذ يعد ذلك نهجاً مهماً من أجل تعزيز الفهم المشترك حول تلك القضايا، فضلاً عن تعزيز الشراكات وترسيخ سبل التعاون، مؤكداً على أن المركز سوف يواصل جهوده في هذا الشأن.