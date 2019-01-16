سماع دوي رصاص بعد إعلان السلطات الكينية تأمين فندق تم استهدافه في نيروبي

سُمع دوي رصاص كثيف وانفجارين مدويين في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في نيروبي، بعدما قالت وزارة الداخلية الكينية إنه تم تأمين جميع المباني والمنطقة المحيطة بفندق راق في العاصمة الكينية نيروبي بعد تعرضه لهجوم من قبل مسلحين متشددين.

وقالت وزارة الداخلية الكينيةءبعد أن اختبأ مسلحون في وقت سابق لساعات في فندق دوسيت خلال مواجهة مع الشرطة: "عملية التطهير لا تزال جارية. لا يوجد تهديد آخر للمواطنين".

وقالت الوزارة عبر موقع تويتر: "تم إجلاء المدنيين الذين أشرفت قوات الأمن على تأمينهم في مبنى واحد حاليا فيما تظل عملية التطهير مستمرة. تم تأمين جميع المباني والمنطقة المحيطة (بالفندق)".

ورغم ذلك، سمع مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الهجوم دوي رصاص كثيف وانفجارين مدويين من منطقة الفندق في نفس الوقت تقريبا. كما ذكر أنه شاهد عددًا كبيرًا من الأشخاص يتم اصطحابهم خارج المبنى وتسع سيارات إسعاف تغادر الموقع.