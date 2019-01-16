إزالة 87 حالة تعد على أراضي الدولة في شمال سيناء

قال سكرتير عام محافظة شمال سيناء العميد أسامة الغندور إنه تم تنفيذ 87 حالة إزالة في نطاق المحافظة، في إطار الموجة رقم 12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف الغندور- في بيان أمس الثلاثاء- أن لجان من مجلس مدينتي العريش وبئر العبد ترافقها قوات الأمن قامت بإزالة عدد من التعديات على الأراضي أملاك الدولة الواقعة من بينها 77 حالة إزالة من أراضي زراعية في نطاق مركز ومدينة بئر العبد بإجمالي مساحة 672 فدانا و15 قيراطا، علاوة على إزالة 10 حالات مبان في نطاق مركز ومدينة العريش بإجمالي مساحة 2455 مترا مربعا.

وأشار إلى أنه طبقا للكشوف المرسلة من المحافظة سيتم استكمال تنفيذ الإزالات لتعدي أصحابها على أملاك الدولة، وكذا لعدم جدية أصحابها في الالتزام بإجراءات التقنين.