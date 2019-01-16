وزير التعليم العالي: خريجو الجامعات التكنولوجية الأكثر استعدادا لسوق العمل

3 جامعات تدخل العمل سبتمبر 2019.. وتخصصات جديدة في الإعلام والسياحة

قال الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم التكنولوجي سيكون الأمل خلال الفترة المقبلة، لمصر ودول العالم لأن يمكن الطالب من تحصيل المهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف عبد الغفار، خلال فيديو نشرته وزارة التعليم العالي، على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أن الدراسات الخاصة بالكليات التكنولوجية، كشفت التغيير الديمغرافي في دول العالم، وأن متوسط العمر في دول أسيا وأوروبا مرتفع، وبالتالي هناك نقص شديد في النواحي الفنية الطبية والهندسية، ويمكن استغلال القوة البشرية في مصر لسد تلك التواحي من خلال تأهيل كوادرنا الفنية وبالتالي سيكون هناك فرصة كبيرة في الحصول على وظائف مهمة.

وأكد انتهاء مراجعة لجنة التعليم بمجلس النواب الـ19 مادة بقانون الجامعات التكنولوجية استعدادًا لرفعها على الجلسة العامة ومن ثم موافقة الرئيس بإصدار القانون، بعد عقد لقاءات مع النواب المتخصصين وسماع وجهة نظرهم، بجانب مراجعة ملاحظات خبراء التعليم الفني، واصفًا القانون بأنه يرسخ لعمل نظام جديد من التعليم في مصر يمكن الطالب من العمل في النواحي التكنولوجية التطبيقية، وستكون نسبة التطبيق العملي أكبر من الدراسة النظرية، وأن خريجي التعليم التكنولوجي هم الأكثر استعدادًا لسوق العمل وسيحصلون على وظائف مهمة سواء في مصر أو خارجها.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية ستخرج طلاب يعملون في مجالات الإعلام والسياحة، الغزل والنسيج والتشييد والصناعة والمصايد والأسماك والطاقة والخدمات السياحية وصناعة الورق والأخشاب، على أن يتم تدريب للطلاب في أماكن العمل والمصانع والوروش والفنادق، والمواقع الإخبارية والصحف والقنوات بالنسبة لطلاب الإعلام، ويستطيع الطالب أن يدرس نظام دبلوم سنتين ثم التخرج أو استكمال دراسته، وسنتيح له الدراسات العليا وأن يحصل على درجة الماجستير في مجالات دراسته، مثل جامعات ألمانيا وسويسرا والنمسا، وهي الجامعات الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن جامعات تكنولجية جديدة تدخل العمل في العام الدراسي القادم في سبتمبر 2019 في منطقة قويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف في مجالات عدة، وأن اهتمام الدولة بالنظام الجديد لدعم مسار الكليات التكنولوجية ليكون المسار الطبيعي لطلاب الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات وتأهيل الشباب وتدريبهم في المعامل والمصانع،