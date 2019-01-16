ميركل ترفض إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج البريطاني

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها إعادة التفاوض بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية التي رفضها البرلمان البريطاني مساء أمس الثلاثاء.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء بأن المستشارة الألمانية أبلغت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني بذلك.

كما نقل مصدر مطلع عن ميركل قولها إن على بريطانيا أن تتوصل وحدها لإمكانية لحل هذه المشكلة، وذلك بدون ضغط من الخارج.

وشددت ميركل على رفضها الخوض في تكهنات بشأن الخروج البريطاني.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض أمس الثلاثاء الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة مع المفوضية الأوروبية بشأن الخروج، وأن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، وهو ما قد يسبب الكثير من الفوضى في الجانبين إذا تم هذا الخروج بشكل غير منظم وغير متفق عليه.