استقرار الطلب على الآلات اليابانية في نوفمبر

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، إن الطلب على الآلات في اليابان لم تشهد تغيرا تقريبا، في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق له.

وتراجع الطلب بنسبة 02ر0% فقط بعد زيادة بلغت نسبتها 6ر7% في أكتوبر، حسب الحكومة.

وذكرت الحكومة في بيان أن طلب القطاع الخاص على الآلات، التي تستثني فئات متقلبة مثل السفن والمرافق، بلغت 1ر863 مليار ين (95ر7 مليار دولار).

وتعتبر الإحصائية مؤشرا على حجم الإنفاق الرأسمالي في المستقبل.

وارتفع الطلب الخارجي، وهو مؤشر على الصادرات المستقبلية، بنسبة 5ر18 % على أساس شهري ليصل إلى 26ر1 تريليون ين في نوفمبر، وهو ما يأتي بعد ارتفاع بنسبة 5ر15 % في الشهر السابق له.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 5ر2 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وسط تباطؤ استهلاك القطاع الخاص وتراجع الاستثمار الرأسمالي، في أول انكماش خلال ربعين من العام.