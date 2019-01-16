محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة اﻻنتهاء من إنشاء المدارس لتقليل الكثافات وتحسين الجودة التعليمية

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية؛ رؤساء الأحياء والجهات المعنية بسرعة إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة الخاصة بقرارات أعمال إنشاء المدارس الحكومية الجديدة بأنحاء المحافظة لتقليل الكثافات بالمدارس وتحسين الجودة التعليمية.

وقال قنصوة، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء ﻻجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة: "إن المدارس الحكومية الجديدة وتطوير القائم منها أولى اهتماماتنا ولن نسمح بأي تقصير في تأخير أعمال إنشائها" وأضاف "لابد أن نولي للمدارس الحكومية رعاية قصوى خاصة مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف، فهو أساس تقدم ونهوض أي دولة".

وشدد محافظ اﻹسكندرية على ضرورة الانتهاء من أعمال إنشاء تلك المدارس بصفة عاجلة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للحاجة الماسة لتقليل الكثافة بالمدارس كونها من المشروعات القومية.