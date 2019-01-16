بار: الولايات المتحدة تحتاج إلى حل موثوق به للتلاعب الروسي في الانتخابات

قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل وليام بار أمس الثلاثاء، إنه يعتقد أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية معربا عن اعتقاده أن البلاد بحاجة إلى "حول موثوق به" لهذه القضية.

وأضاف وليام بار "أعتقد أنه من مصلحة الجميع، الرئيس والكونجرس والأكثر أهمية، الشعب الأمريكي، أن يتم حسم هذا الأمر من خلال السماح للمحقق الخاص بإكمال عمله".

ويجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في التلاعب الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان وزير العدل السابق جيف سيشنز قد أقيل العام الماضي بعدما نأى بنفسه عن التحقيق.

وذكر بار أنه إذا تأكد تعيينه، فلن يسمح للسياسة أو المصالح الشخصية أو أي شيء آخر أن يتدخل في التحقيق.

وأوضح أنه لن يقيل مولر "بالتأكيد" ولم يسمح لنفسه بأن يتعرض "للترهيب"، من أي شخص، حتى من ترامب .

وأدلى بار بهذه التصريحات في جلسة تأكيد تعيينه أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.