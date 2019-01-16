اللجنة المصرية للمتاحف تفتح باب التقدم لجوائزها السنوية



عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف اجتماعا أقرت فيه موضوعات جوائزها للعام الحالي 2019 في علوم المتاحف، والتي تعد من أهم الجوائز الدولية في مجال المتاحف.

وصرح الدكتور خالد عزب؛ رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف- اليوم الأربعاء - أن مجالات الجائزة لهذا العام تتضمن أفضل أمين متحف، أفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه في مجال المتاحف، أفضل التطبيقات التكنولوجية في مجال المتاحف.

وأشار الدكتور خالد عزب أن عملية التحكيم تتم عبر لجان متخصصة، وستوزع الجوائز في اليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو القادم... وأكد أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في علوم المتاحف خاصة من قبل جامعة حلوان في برنامج الدراسات المتحفية وكذلك برنامج الجامعة الفرنسية في مصر الذي يعد من البرامج الواعدة.

على جانب آخر؛ تستعد اللجنة المصرية للمتاحف للإعلان عن عدد من الأنشطة تشمل دورات تدريبية ومنح بحثية ومنح للمشاركة في المؤتمرات.