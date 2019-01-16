الجزائر تشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببيروت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشارك وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بين 18 و20 يناير الجاري .

وذكر بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لتناول العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية منها متابعة قرارات القمة السابقة وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

وأضاف البيان أنه سيتم التطرق إلى الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة و كذا مبادرة السودان بشان الأمن الغذائي العربي وفق برنامج طارئ.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يمثل أيضا فرصة للتطرق إلى الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

يذكر أن هذا الاجتماع يسبقه اجتماع تنسيقي على مستوى الخبراء بعد غد الخميس.