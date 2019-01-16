وزير العدل التركي: طلبنا من الولايات المتحدة تسليم جولن 7 مرات



كشف وزير العدل التركي أن بلاده طلبت سبع مرات من الولايات المتحدة تسليمها رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 .



ورغم ذلك، أكد الوزير عبد الحميد جول أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل تسلمه.



ونقلت اليوم وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في مقابلة تليفزيونية: "نعتقد أن هذا التسليم سيتم. ينبغي أن يتم. إذا ما كنتم دولة قانون، فإنه يتعين أن يتم ذلك. لم نحصل بعد على نتيجة بشأن هذا الملف، إلا أننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية".



وأكد جولن أن تركيا طلبت سبع مرات من الولايات المتحدة تسليمها جولن.



وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة جولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي وقعت في الخامس عشر من يوليو من عام 2016. وتصنف السلطات "حركة جولن" على أنها منظمة إرهابية، وألقت القبض على الآلاف بتهمة التواصل معه.



وأعلنت الداخلية التركية في نوفمبر الماضي أنه جرى توقيف ما يقرب من 218 ألفا للاشتباه في صلتهم بالمحاولة الانقلابية.



وينفي جولن أن يكون له أي دور في الانقلاب الفاشل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من ألفين آخرين.