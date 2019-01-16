رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني تدعو لاستجابة حذرة بشأن رفض اتفاق بريكست

دعت أنيجريت كرامب - كارينباور، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إلى استجابة حذرة لرفض البرلمان البريطاني بوضوح لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التفاوض عليه بين التكتل ولندن.

وقالت كرامب-كارينباور ، مساء الثلاثاء في برلين: "لابد لنا الآن أن نتحلى بتمالك الأعصاب حتى لو كنا في حالة حزن شديد اليوم".

وأضافت الزعيمة المحافظة التي تم انتخابها مؤخرًا لتحل محل المستشارة أنجيلا ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي: "كنا نخشى مجيء تصويت كهذا، لكن مجيئه بمثل هذه الأغلبية الواضحة يمثل وضعا خاصا".

وتحدثت كرامب-كارينباور عن "مساء حزين"، ووجهت حديثها للبريطانيين قائلة: "إنه قرار يؤلمنا. ونقول سنكون سعداء إذا بقيتم (في الاتحاد الأوروبي) أيا كان الوقت الذي تتخذون فيه هذا القرار".