لجنة برلمانية تقر مقترحا نيابيا بزيادة تعيين المعلمين في الدقهلية

تأجيل مناقشة مقترح باجتياز المدرسين «الامتحانات النفسية» عند الترقي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على عدد من طلبات الاقتراح برغبة المقدمة من بعض نواب البرلمان، والخاصة بملف التربية والتعليم، فيما حفظت اللجنة بعض تلك الطلبات، وانتهى إلى تأجيل مناقشة بعضها الآخر.

مقترح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن زيادة تعيين المعلمين والمعلمات لسد عجز المدرسين بمركزي نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية.

كما وافقت اللجنة على مقترح برغبة من النائب هشام الحصري، باستثناء بعض قطع الأراضي بمركز السنبلاوين بالمحافظة نفسها، من شرط المسافة لإقامة بعض المدارس بها.

ووافقت اللجنة كذلك على مقترح من النائب مصطفى الجندي، بشأن طرح مدرسة فكري إسماعيل الابتدائية للإنشاء بقرية الحجايزة بالسنبلاوين.

وحفظت اللجنة مقترحًا برغبة من النائب حمدي عبد الوهاب بإنشاء مبنى للمرحلة الثانوية بمدرسة الشروق الرسمية بحلوان.

وأجلت اللجنة اقتراحا برغبة من النائب هاني أباظة بشأن ضرورة اجتياز المدرسين الامتحانات النفسية عند الترقي.

كما أجلت اقتراحا برغبة من النائب لطفي شحاته بتثبيت العمالة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وشهد الاجتماع كذلك، موافقة اللجنة على مقترح برغبة من النائب محمد عبد الهادي سليم بتدبير الاعتماد المالي اللازم لبناء مدرسة حمد موسى للتعليم الأساسي بالشرقية، ومقترح آخر للنائبين أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله بإنشاء مبنى إعدادي بفناء مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية بالإسكندرية، ومقترح ثالث للنائب عمر حمروش بشأن تقاعس وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية عن إعادة بناء مدرسة الشهيد مصطفى محمود شعبان بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.