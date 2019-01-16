وزير داخلية النمسا: ترحيل جميع المتورطين في جرائم من اللاجئين ولا استثناءات

أكد وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل، أن زيادة الترحيل وتشديد سياسات اللجوء أمر ضروري لحماية أمن النمسا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تأييد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، ونائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه لخطة عمل وزارة الداخلية.

وأشار كيكل، خلال اجتماع مجلس الوزراء النمسا اليوم الأربعاء، إلى أنه سيواصل تنفيذ قرارات الترحيل لافتًا إلى أن حقوق الإنسان يجب ألا توفر حماية لمرتكبي الجرائم ومنوها بارتفاع معدلات الجريمة التي يتورط فيها لاجئون.

وأضاف أنه بصدد الدعوة إلى إدخال تعديل على قانون اللجوء في النمسا، يستهدفتضييق حالات اللجوء وتوفير الحماية للمواطنين النمساويين، موضحًا أنه حتى في سوريا هناك مناطق لا تتأثر بالحرب الأهلية لذلك لا يجب قبول اللجوء من سوريا بشكل مطلق وغير مشروط وضرورة تقييم الوضع الأمني في المناطق السورية المختلفة بشكل منفصل لاختلافها من محافظة إلى أخرى.

ولفت هيربرت كيكل، إلى أن المستشار النمساوي يدعم جهود ترحيل اللاجئين المتورطين في جرائم، وموضحًا موقفه (وزير الداخلية) بشأن سرعة ترحيل المتورطين في جرائم بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.