مواطنو كينيا يطلقون هاشتاج «كينيا لا تقهر» للتحدي بعد الهجوم الإرهابي

انتشر هاشتاج "#KenyaUnbowed" (كينيا لا تقهر) على مواقع التواصل الاجتماعي الكينية، اليوم الأربعاء، حيث أعرب المواطنون عن التحدي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة نيروبي.

وتم استخدام هاشتاج "WeShallOvercome" أيضا بشكل متكرر، حيث نشر مستخدمو تويتر صورا تحمل ألوان العلم الوطني: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.

ونشرت في الصفحة الأولى لصحيفة "بيبول ديلي" المحلية صور لحصار الفندق الذي هاجمته جماعة "الشباب المسلحة التي تتخذ من الصومال مقرا لها في العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، تحت عنوان "كينيا لا تقهر".

واستخدم الرئيس أوهورو كينياتا هذه العبارة في أول تعليق له على الهجوم، مشيدا بمواطنيه لمساعدة بعضهم البعض.

وقال كينياتا: "أظهر الكينيون للعالم أفضل جانب فينا: شجعان، وطنيون، محبون لا يقهرون".

وأصبح إطلاق الهاشتاج طريقة شائعة لإظهار التضامن بعد الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، حيث تم إطلاق هاشتاج "#JeSuisCharlie" (أنا شارلي) في فرنسا بعد مقتل موظفين في الصحيفة الساخرة شارلي إبدو في عام 2015.