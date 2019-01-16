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79 فيلما يشاركون في الدورة الثانية لمهرجان «رؤى»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 3:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 3:23 ص

كشف مالك خوري، رئيس مهرجان رؤى "مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"، أن الدورة التي تقام في الفترة ما بين 11 وحتى 17 أبريل المقبل، سيشارك فيها 79 فيلما، تم اختيارهم من بين 160 فيلما تقدم للمهرجان من جميع أنحاء مصر، بنسبة تبلغ أكثر من 50% عن الدورة الأولى لإطلاق المهرجان.

تتوزع الأفلام المشاركة هذا العام إلى ثلاث أقسام هي: بانوراما "الأفلام الروائية" وتضم هذا العام 31 فيلما، بينما ضم قسم "بانوراما الفيلم التسجيلي"، 16 فيلما، وأفلام التجربة الأولى ومجموعها 33 فيلما.

سيتم الإعلان عن الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للأقسام الثلاثة خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن كل الأفلام المتسابقة في الأقسام الثلاثة ستشارك أيضا في التنافس في المسابقات العامة في الإخراج، التصوير، المونتاج، السيناريو، وتصميم الصوت، كما تشارك كافة الأفلام المشاركة في المهرجان بالتنافس على جائزة الجمهور.


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