علق اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، على مناقشة المجلس لمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري، قائلًا إنه كان قد اعترض على مشروع القانون المقدم من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ثم استجابت الحكومة وسحبت القانون وتم تعديل الكثير من المواد التي اعترض عليها النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء: «هناك عشوائية وفوضى في عملية نقل الركاب نعاني منها، كلنا على يقين من هذا».

واستطرد أن المحليات هي المشرف الأول على كل خدمات النقل البري داخل المحافظات، متابعًا: «كلنا نعلم المحليات فيها فساد قد إيه، والقانون عالج المسألة دي».

وذكر أن هذا القانون يسحب اختصاصات المحافظات لإدارة منظومة النقل البري، لتطبيق منظومة واحدة على كل السيارات داخل المحافظات أو فيما بينها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأماكن في القرى والريف التي تفتقد إلى خطوط سير المواصلات، وهو ما ساهم في انتشار التوك توك لسد هذا النقص.