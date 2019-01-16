إجراء انتخابات التجديد النصفي في 9 أفرع لاتحاد كتاب مصر لأول مرة



أجرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الأربعاء، ولأول مرة في تاريخها، وبإشراف قضائي انتخابات التجديد النصفي لاختيار 3 أعضاء في كل نقابة فرعية من بين المترشحين إلى جانب ثلاثة أعضاء باقين في المجلس بعد إجراء قرعة علنية لإسقاط نصف أعضاء المجلس السابق.

وتم إجراء الانتخابات في نقابات أفرع: "الإسكندرية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – بني سويف – المنيا - الأقصر – سوهاج – الشرقية".

وتختص الجمعيات العمومية في الأفرع التسعة بالآتي: "النظر في تقرير مجلس نقابة الفرع عن أعمال السنة المنتهية واعتمادها، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات، وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية المقبل، تجديد الثقة في مراقب الحسابات أو تغييره".