برلين: محكمة العمل تؤيد إقالة مدرس لنشره فيديوهات ضد الدولة

رفضت محكمة العمل في برلين، اليوم الأربعاء، زعم مدرس أقيل بسبب أنشطته غير المدرسية، وتحديدًا نشر مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد وصول مئات الآلاف من المهاجرين وغزو أجنبي لأوروبا.

رفع المدرس صاحي الـ 38 عامًا، دعوى قضائية، مطالبًا بإعادته للعمل، إلا أن محكمة برلين أيدت قرار مسؤولي الإدارة التعليمية بإقالته من عمله.

ووجد القاضي، أن المتهم غير مناسب للعمل في مدارس، حيث كان يستخدم مقاطع الفيديو؛ لشن هجوم مباشر على الدولة وانتقادها.

ونشر المدرس الابتدائي، الذي وصف نفسه بأنه "مدرس الشعب" مقاطع فيديو تنتقد سياسة اللاجئين التي تنتهجها الحكومة الألمانية، ووصول المهاجرين إلى الدول الأوروبية.

وقال القاضي أرني بوير، إن أشخاصًا مدانيين بالتحريض على الكراهية ظهروا في مقاطع الفيديو، موضحًا أن النظام الدستوري بألمانيا يتعرض لضغط قائلاً: "يجب أن نعارض هذا بشكل حازم".

وأبدى المدرس دهشته من الحكم، موضحًا أنه سيدرس التقدم بطعن عليه.

التتبع