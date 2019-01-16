معرض لمنتجات البيئة السيناوية في أرض المعارض بالقاهرة

تشارك محافظة شمال سيناء في المعرض الذي يقام في أرض المعاض بالقاهرة تحت عنوان (إجازة نصف العام) خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل.

وقال أسامة عودة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة إن هذا المعرض يقام لأول مرة لعرض منتجات المحافظات بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، مشيرا إلى تخصيص مساحة 20 مترا مربعا داخل المعرض.

وأضاف أن المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة وافق على إشراك 4 جمعيات أهلية لعرض منتجاتها، إلى جانب مديرية الزراعة مشيرا إلى أن المحافظة تهدف من المعرض التعريف بمنتجاتها والعمل على ترويجها وتسويقها.

وفي سياق متصل، تستعد المحافظة للاشتراك في معرض القاهرة الدولي المقرر في شهر مارس القادم، حيث يجري تخصيص مساحة لعرض منتجات المحافظة وترويجها خلال فترة المعرض، وذلك أسوة بما تم خلال الأعوام الماضية.