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مدرب سلة الأهلي يشيد بالفوز على سموحة بدوري السوبر

علي البحيري
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 1:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 1:29 م

قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي إن الفوز الذي حققه اللاعبين على سموحة بدوري السوبر للمحترفين يمنح دفعة قوية في مشوار المنافسة على لقب البطولة.

وأوضح أن الفريق قدم عرضا قويا للغاية ، خاصة بعد أن نجح في تحويل تأخره إلى تعادل بالوقت الأصلي ، ثم تحقيق الفوز في الوقت الإضافي.

وأشار إلى إن الروح القتالية التي تحلى بها الفريق كانت سببا في الفوز بالمباراة ، ووجه الشكر إلى اللاعبين للإصرار على عدم التفريط في المكسب ، الى جانب الإستمرار في المنافسة بقوة على اللقب.

وشدد خيري على أن المنافسة في الموسم الجاري صعبة للغاية ، وأن تواجد الفريق في المنافسة على أكثر من بطولة يزيد من الضغوط على الجميع.


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