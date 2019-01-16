عبد الحكيم جمال عبد الناصر: البوصلة عادت نحو مشروع والدي مرة أخرى

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، في الذكرى الـ 101 لميلاد الراحل، إن البوصلة قد عادت مرة أخرى نحو مشروع والده الراحل، مشيرًا إلى المشروعات التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، فضلًا عن العديد من المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء، شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار العملة التذكارية بمناسبة مئوية جمال عبد الناصر، معقبًا: «حاجة عظيمة وأشكر الرئيس السيسي على هذا الأمر».

ووجه شكره كذلك إلى وزير الري لاهتمامه بتطويرة سيارة الرئيس جمال عبد الناصر، التي استقلها أثناء زيارته للسد العالي، معقبًا: «لفتة جميلة أنا بشكره عليها».