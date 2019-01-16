قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن منتجات مصنعي مدينة الأثاث بدمياط سيتم تسويقها إلكترونيًا عبر منصة البريد المصري، ثم توصيل السلع وتحصيل قيمتها وإيداعها في حسابات التاجر أو المصنع.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الأولى»، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفق مع الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط على العمل بهذه الطريقة تيسيرًا على التجار والحرفيين بمدينة الأثاث ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوصيلها للمستهلكين.

وأوضح أنه يتم وضع برامج ونظم معلوماتية تساعد المصممين وتعاونهم في تعديل المنتج وإظهاره بشكل أفضل، وعرضه على عملائهم وتعديله بسهولة حسب رأيهم.

من جانبها قالت الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط، إنه سيتم توفير ورش تدريبية لصغار المصنعيين لتعليمهم كيفية التصنيع والتصميم ومساعدتهم للتغلب على مشاكل المهنة، بالإضافة إلى تدريبهم في التسويق.