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ماكرون يشكك في إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 3:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 3:26 ص

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تشككه في أن الاتحاد الأوروبي سيعيد التفاوض بشأن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخروج بلادها من التكتل، وذلك بعد أن صوت البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء ضد الاتفاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون خلال اجتماع مع رؤساء بلديات في نورماندي.

وطلب الرئيس الفرنسي من القادة البريطانيين البحث عن مخرج للأزمة بأنفسهم وتمنى لهم "حظا سعيدا" في إيجاد طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

وقال ماكرون في تصريحات نشرتها صحيفة جارديان ووكالة برس أسوسييشن: "ربما نجري تحسينات على مسألة أو اثنتين، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث حقاً لأننا بذلنا ما في وسعنا فيما يمكن أن نفعله بشأن الاتفاق، ولن نتوقف عن الدفاع عن المصالح الأوروبية كي نتمكن من مجرد حل القضايا السياسية الداخلية في بريطانيا".


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