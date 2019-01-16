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رئيس كينيا: مقتل 14 شخصا من الأبرياء في هجوم نيروبي

نيروبي - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:41 ص

قال رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي استهدف فندقا راقيا في العاصمة نيروبي أسفر عن مقتل 14 شخصا.


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