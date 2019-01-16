رئيس وزراء العراق يدعو الأطراف السياسية لتغليب المصالح العليا للبلاد

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، الأطراف السياسية كافة إلى تغليب لغة الحوار والمصالح العليا للبلاد وتجنب إثارة الخلافات.

وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، عقب حضوره اجتماع الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، ومجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية) - أن رئيس الوزراء العراقي قدم -خلال الاجتماع- عرضًا للزيارات الأخيرة للعراق، وفي مقدمتها زيارة ملك الأردن عبد الله بن الحسين والنتائج التي تمخضت عنها.

وأشار عبد المهدي، بحسب البيان، إلى أن هذه الزيارات تقدم تقديرا للدور المحوري والمتوازن الذي يلعبه العراق في محيطه العربي والإقليمي.