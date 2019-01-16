الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الأرز من كمبوديا وميانمار



أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اعتزامها فرض رسوم على واردات الأرز من كمبوديا وميانمار، خلال السنوات الثلاث المقبلة لحماية المنتجين المحليين.

كانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد بدأت في مارس الماضي تحقيقا لتحديد ما إذا كان منتجو الأرز في الاتحاد الأوروبي يعانون من أي خسائر نتيجة الواردات.

وأظهر التحقيق أن حصة منتجي الأرز المحليين في الاتحاد الأوروبي من السوق الأوروبية، تراجعت بشدة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت 61% قبل أن تتراجع إلى 29%، في حين زادت الواردات من الأرز الهندي المستورد من كمبوديا وميانمار بنسبة 89% خلال الفترة نفسها.

وبناء على نتائج التحقيق، فإن المفوضية ستفرض رسوما تبدأ من 175 يورو (200 دولار) على كل طن خلال العام الحالي، ثم خفضها إلى 150 يورو في 2020 ثم إلى 125 يورو لكل طن في 2021.

يذكر أن كمبوديا وميانمار تشاركان الاتحاد الأوروبي في إطار العمل التجاري المعروف باسم "كل شيء إلا الأسلحة" والتي تعفي الدول الأشد فقرا في العالم من أي رسوم على صادراتها، باستثناء الأسلحة والذخيرة وكذلك من نظام الحصص.