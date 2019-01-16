يعقد فرع ثقافة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "دور الشباب والوعي الوطني" بقصر ثقافة القباري، وورش فنية بعنوان "مصر تتحدث عن نفسها" و"مصر في عيون أبنائها" بقصر ثقافة أبي قير، و"معالم مصر السياحية" بمكتبة النزهة، بالإضافة إلى معرض فني بعنوان مصر بين الماضي والحاضر.

وقال مدير الفرع مسعود المصري- في بيان أمس الثلاثاء- إن من المقرر غدا أيضا تنظيم ليلة فنية مع عبقري التلحين رياض السنباطي، بقصر ثقافة الأنفوشي، مشيرا إلى أن قسم التمكين الثقافي بالفرع أقام، اليوم، ورشة فنية لذوي الاحتياجات الخاصة احتفالا بالعام الجديد، وعقد ندوة بعنوان "الشباب والثورة التكنولوجية" بقصر ثقافة الشاطبي، و"دور الأسرة في غرس الفكر الآمن في الأبناء" بمكتبة النزهة.

وأضاف المصري أن الفرع أعد برنامجا متميزا خلال الشهر الجاري للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.