نشطاء يحثون رئيس وزراء تايوان الجديد على تشريع زواج المثليين

حث المدافعون عن حقوق المثليين، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء التايواني المعين حديثا على تشريع زواج المثليين، بعدما تكبدوا هزيمة كبيرة في استفتاء أجري في هذا الصدد العام الماضي.

تضررت سمعة تايوان كمنارة لليبرالية، في نوفمبر، عندما فضل الناخبون سن قانون منفصل لتشريع زواج المثليين بدلا من تعديل القانون المدني للبلاد.

وحذر النشطاء، اليوم الأربعاء، من أن الجماعات المحافظة تضغط على النواب البرلمانيين لسن "قانون المعاشرة" لمنح الثنائيات المثلية نفس حقوق الزواج.

وقضت أعلى محكمة في تايوان في مايو 2017 بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين غير دستوري، وأعطت مهلة عامين ليتم تشريعه.

وقال يو مي-نو النائب عن الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية إن وزارة العدل التايوانية أعلنت اليوم الأربعاء أنها سوف ترسل مسودة قانون إلى البرلمان التايواني المسمى "يوان" بحلول الأول من مارس .

وفي نهاية نوفمبر، قالت الحكومة إنها سوف تسن قانونا منفصلا جديدا تماشيا مع نتائج الاستفتاء خلال ثلاثة أشهر. ولم تحصل الحكومة اليوم الأربعاء على رد رسمي.

وعين الرئيس التايواني تساي إنج-وين الأسبوع الماضي سو تسينج-تشانج رئيسا جديدا للوزراء الذي أعرب عن دعمه في الماضي لزواج المثليين.