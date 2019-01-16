أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تجري البلاد محادثات مع الصين بشأن ترسيم حدودهما البحرية في شيامن (شرقي الصين).

ذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع غدا ويستمر لمدة يومين، ويترأس الوفد الكوري الجنوبي المدير العام لمكتب شؤون القانون الدولي بوزارة الخارجية باي جونج-إن، وسيكون نظيره الصيني سفير شؤون البحر الأصفر بوزارة الخارجية الصينية وانج شياودو.

يُشار إلى أنه منذ إطلاق محادثات نواب الوزراء بشأن تلك المسألة في ديسمبر 2015، عقدت سول وبكين أربعة اجتماعات على مستوى المدير العام.

وطالبت سول بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال رسم خط متوسط، فيما أكدت بكين ضرورة أخذ السواحل والسكان في الحسبان لإجراء ترسيم حدود نسبي للمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة بحرية يتمتع فيها بلد ما بحقوق خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستخدام الموارد البحرية فيها، وتمتد إلى 200 ميل بحري من خط الساحل.