كبير مفاوضي الخروج بالبرلمان الأوروبي: على الأحزاب البريطانية أن تنحي خلافاتها جانبا

عبر جاى فيرهوفستاد، كبير مفاوضي "الخروج" بالبرلمان الأوروبي، عن أمله في أن تُنحي الأحزاب السياسية البريطانية خلافاتها جانبا من أجل مصلحة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن فيرهوفستاد قوله، إن "هناك حاجة إلى أن تتعاون الأحزاب فيما بينها من أجل مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وهذا ما لا نراه اليوم".

وأضاف فيرهوفستاد أن النواب البريطانيين عليهم أن يدركوا جيدا طبيعة اتفاقية الانسحاب التي هم بصدد مناقشتها.

وتابع كبير مفاوضي الخروج بالبرلمان الأوروبي أن "مجلس العموم البريطاني أكد أنه لا يريد هذه الاتفاقية، أريد أن أعرف حقا ما هي الاتفاقية التي يريدها مجلس العموم، وإلا فلن نستطيع التوصل إلى اتفاق".