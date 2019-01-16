وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، العلاقات الإماراتية - الإفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها في ظل ما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، أن اللقاء قد على هامش أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وبحث وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بدور دولة الإمارات الداعم للدول الإفريقية ومفوضية الاتحاد، مؤكدًا حرص المفوضية على تعزيز علاقات التعاون المشترك في شتى المجالات.

وعقب اللقاء وقع الجانبان، على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات والاتحاد الإفريقي بشأن آليات المشاورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.