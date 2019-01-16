«i Productions» تطرح نسخة خاصة من فيلم الضيف للصم والبكم

طرحت شركة "i Productions"، المنتجة لفيلم "الضيف"، نسحة خاصة للصم والبكم بجوار الفيلم بالكامل باللغة العربية بسينمات أوديون وسط البلد، وبورتو كايرو، وقدمت نسخة أخرى بترجمة إنجليزية في سينمات الزمالك، سي سينما الجونة، نايل سيتي، بوينت 90، جولدن ستارز، أمريكانا بلازا، فوكس مول مصر، فوكس الأسكندرية.

وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وجميلة عوض وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج هادي الباجوري.