تقارير إعلامية تؤكد فوز مارتن فيولو في الانتخابات الرئاسية بالكونغو

في الوقت الذي بدأت فيه المحكمة الدستورية في الكونغو، أمس الثلاثاء، إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي شهدتها البلاد، قالت عدة وسائل إعلام دولية إن بيانات التصويت المسربة أظهرت أن المرشح الثاني مارتن فيولو فاز بشكل مؤكد في الانتخابات.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية وراديو فرنسا الدولي "آر.اف.آي" وقناة الفرنكوفونية في العالم "تي في 5 موند"، إنه تم تسريب بيانات التصويت الكاملة، التي لم يتم إصدارها بعد، وأن التحليلات تؤكد أن الرجل الذي أعلنت اللجنة الانتخابية فوزه الأسبوع الماضي، فيلكس تشيسيكيدي قد خسر بالفعل.

وأعلن فيولو على الفور تزوير الاقتراع وناشد أعلى محكمة في البلاد أن تأمر بإعادة الفرز، وهي العملية التي تحدث الآن.

وقال فيولو إن تشيسيكيدي والرئيس جوزيف كابيلا عقدا اتفاقًا سريًا بعد أن أظهرت النتائج أن مرشح كابيلا الذي اختاره لخلافته، إيمانويل رامزاني شاداري، جاء في المرتبة الثالثة.

وإذا كان الأمر صحيحًا، فسيعني ذلك وجود موقف غير عادي للحكومة بتزوير الانتخابات لصالح أحد أحزاب المعارضة على حساب حزب آخر.