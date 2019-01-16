إسكتلندا تدعو إلى إجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قالت الوزيرة الأولى في إسكتلندا، نيكولا ستورجيون، في أعقاب تصويت البرلمان البريطاني ضد خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن البرلمان البريطاني فشل في التوصل إلى اتفاقية متماسكة وحان الوقت لطرح الأمر أمام الشعب في استفتاء آخر.

ودعت ستورجيون، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس، إلى تمديد المادة 50 والتي تنص على تحديد مدة زمنية بحوالي عامين تخرج خلالها المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الهيئة عن ستورجيون قولها "لقد رأت ذلك يقترب منذ أشهر، وما كان منها إلا أن أضاعت الوقت"، في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية.

وأضافت الوزيرة الأولى أنه قد "مر عامان ونصف ولكن البرلمان فشل في التوصل إلى اتفاقية متماسكة قابلة للتنفيذ، لقد حان الوقت لطرح هذا الأمر أمام الشعب في استفتاء آخر".

واستطردت قائلة "لا نستطيع إضاعة الوقت أكثر من ذلك، لقد حان الوقت الآن لإيقاف عقارب المادة 50 وإبعاد أي تهديد يحول دون خروج المملكة المتحدة بلا اتفاقية في 29 مارس المقبل".