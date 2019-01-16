قال عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى وزارة الآثار، إن الكشف عن مقبرتين أثريتين بمنطقة آثار بئر الشغالة، يأتي استكمالًا لأعمال الحفائر التي تتبناها الوزارة بمعظم المواقع الأثرية في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الثلاثاء، أن منطقة بئر الشغالة تقع في مدينة موط بواحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وهي منطقة أثرية وتحتوي على جبانة تعود للعصر الروماني من القرنين الأول والثاني.

وتابع أن الجبانة تتميز بطراز معماري فريد من نوعه، وتضم مقبرتين نقش على جدرانهما رسوم جنائزية بألوان زاهية للغاية، موضحًا أن الرسومات المنقوشة مصرية فرعونية قديمة بتأثيرات رومانية تظهر في شكل الأزياء.

وذكر أنه لم يتكشف صاحب الجبانة حتى الآن، فجزء من وجهه ليس واضحًا لكنه يرتدي ملابس حربية، مرجحًا أن تعود الجبانة للمعبود أنوبيس.

ونجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمنطقة آثار بئر الشغالة بمدينة موط بواحة الداخلة، في الكشف عن مقبرتين أثريتين ترجعان إلى العصر الروماني، نُقش على حوائطهما رسوم جنائزية زاهية الألوان.